Rapina e estorsione | pregiudicato in manette

La sparatoria nel gennaio 2019 Gioacchini, pregiudicato Andrea Gioacchini aveva 35 anni e precedenti penali per usura, rapina, rapina, estorsione e droga. Per l'omicidio era stato inizialmente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’aprile 2022, insieme a un complice, avevato ed estorto denaro al titolare di un centro elaborazione dati fiscali di Milano e ieri, a conclusione del procedimento penale, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Chiusano di San Domenico. L’uomo, un 45enne noto alle Forze dell’Ordine, si era introdotto all’interno dello studio della vittima e, minacciandola, si faceva consegnare il denaro nella sua disponibilità (circa 500 euro), un orologio e delle carte di credito. Per avere i relativi codici di accesso, l’aggrediva fisicamente, strappandogli il telefono dalle mani quando stava per chiamare il 112. Inoltre lo costringeva a salire in macchina per effettuare prelievi con le sue carte di credito (per un totale di circa 1.250 euro), tentando altresì di fargli effettuare dei bonifici istantanei. Sottoposto agli arresti ...