Ranking Fifa | l’Italia resta al nono posto La Costa d’Avorio scala dieci posizioni

quindi l'Inghilterra a chiudere il podio. Gli Il prossimo Ranking Fifa sarà pubblicato il 4 aprile. ITALIA 1718.82 ( - - ) 10. Croazia 1717.57 ( - -

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Come da programma, laha aggiornato ilcalcistico mondiale. Nessuna variazione in top 10: in testa rimangono i campioni del mondo dell’Argentina, davanti ai vicecampioni della Francia e all’Inghilterra. Gli azzurri di Luciano Spallettino al, alle spalle di Belgio, Brasile, Olanda, Portogallo e Spagna, mentre è la Croazia a chiudere la top ten con il decimo. Sono Coppa d’Africa e Coppa D’Asia a dare gli scossoni nelle retrovie. Le vincitrici,e Qatar guadagnano rispettivamente 10 (39°) e 21in classifica (37°).no diverseanche le finaliste (Nigeria, 28ª, +14) e Giordania (70ª, ...

Pagina 2 | Mondiale per Club e ranking Uefa: Juve-Napoli-Lazio, la situazione aggiornata Per la qualificazione alla competizione in programma nel 2025 negli Usa saranno presi in considerazione i punti ottenuti nelle ultime quattro Champions League ...

Mondiale per Club e ranking Uefa: Juve-Napoli-Lazio, la situazione aggiornata Per la qualificazione alla competizione in programma nel 2025 negli Usa saranno presi in considerazione i punti ottenuti nelle ultime quattro Champions League ...

Ranking Uefa, l’Italia allunga in testa: quinta squadra in Champions sempre più vicina Ranking Uefa – Dopo la prima due giorni di Champions League, il ranking Uefa si aggiorna: la vittoria della Lazio aumenta il punteggio dell’Italia. La prima due giorni di Champions League si è conclus ...