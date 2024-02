RAI | RINVIATA O CANCELLATA LA SERIE SU DON GALLO? VASCO ROSSI | “SOLITA PRATICA”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Donera speciale e la sua energia era veramente contagiosa, aveva quella genovesità che crea ponti e non muri”, cosìricordava lo scorso maggio il prete di strada di Genova nel decennale della scomparsa. La Film Commission Liguria lamenta un continuo rinvio delle riprese ma la Rai ribatte che lanon è mai stata approvata. La produzione Rai Fiction e Titanus su don, il prete degli ultimi e noto per la sua militanza a sinistra, risulta essere in fase avanzata nel corso del 2022. Titanus sottolinea che è “colpa del budget di Rai Fiction, ma per noi è solo un rinvio”. Viale Mazzini ribatte: “L’idea di una fiction dedicata alla storia di donrisale al 2020, e non è mai stata concretizzata”. Entra in gioco la Film commission ligure che sostiene altro: ...