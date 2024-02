Raccolta di legname consentita ai privati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il gruppo Protezione Civile di Pavullo avvisa che èladiad uso privato nei corsi d’acqua dell’Emilia Romagna. Una pratica utile sia per risparmiare sul riscaldamento domestico che per evitare dissesti fluviali causati dall’accumulo di alberi e rami. L’Agenzia regionale di Protezione Civile ha infatti ha rinnovato la possibilità di farlo per tutto il 2024. "Date le frequenti ed eccezionali avversità atmosferiche che causano repentini e violenti livelli di piena nei corsi d’acqua – commenta il Gruppo – laè anche un modo per contribuire efficacemente alla riduzione del rischio idraulico velocizzando gli interventi, riducendo la burocrazia e senza costi per l’Amministrazione pubblica".