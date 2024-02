Qui Terni Ieri e oggi sedute a porte chiuse

Le ultime dichiarazione del sindaco dimissionario di Terni 'Qui comandano i comunisti, lo hanno scelto i cittadini'. Zitti e mosca. ieri come oggi, rossi come neri. E quale era uno degli sport

(Di giovedì 15 febbraio 2024)pomeriggio la squadra di Roberto Breda ha svolto una seduta di allenamento asul sintetico del "Taddei" dove tornerà anche stamattina sempre a. Ha accusato dei problemi il centrocampista Niklas Pyyhtia che ha dovuto effettuare un lavoro personalizzato tra campo e palestra. Le condizioni fisiche del finlandese saranno monitorate ancheper verificare se potrà recuperare completamente in vista del prossimo impegno in campionato. Anche Federico Viviani ha lavorato a parte sia sul campo che in palestra, mentre è ancora fermo Costantino Favasuli, appena operato di appendicite.

Terni. Il sindaco Bandecchi si dimette ancora, questa volta dall'Ordine del giornalisti Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si "dimette" ancora. Questa volta da giornalista. Con un lettera carica di offese scrive infatti all'Ordine dei giornalisti del Lazio, a ...

Terni, finto turista romeno spaccia cocaina a domicilio e finisce nella rete dei carabinieri TERNI - E’ arrivato a Terni dalla Romania, dormiva in un b&b come fosse un turista in vacanza e invece era qui solo per spacciare cocaina. La distribuiva in pieno centro, nelle ...

Ducetto Bandecchi. La faccia rustica del populismo Diventa famoso per aver afffrontato i tifosi della Ternana, squadra di cui è presidente, sputando. Manesco dichiarato, un po' troppo sopra le righe, sessista ...