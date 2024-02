QUI MONZA MPalladino a San Siro studia il “tabù“ Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Negli step delmanca ancora la vittoria contro una big. Era lì che aveva sorpreso Palladino un anno fa. In stagione, invece, è contro le dirette rivali che i biancorossi hanno costruito la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Contro il, però, ci sono dueda sfatare. Il primo: contro la squadra di Pioli ilnon ha raccolto nemmeno uno dei punti a disposizione, a differenza delle altre grandi. Insieme ai rossoneri, poi, soltanto l’Atalanta è l’altra squadra contro cui ilnon ha raccolto nulla in Serie A. Stasera, per-Rennes di Europa League, a Sanci sarà anche Raffaele Palladino. Per osservare e provare a scrivere un altro capitolo di storia biancorossa. M.C.