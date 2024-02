se l'è cavata ieri il fischietto comasco a Marassi? Clicca qui a Marassi? Clicca qui per vedere gli highlights di Genoa - Atalanta è stato annullato per via della posizione di fuorigioco di Pasalic

Qui Atalanta. Pasalic, jolly della Dea: sa fare tutto (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nessuno, tra i centrocampisti, ha segnato come lui in Italia negli ultimi cinque anni e mezzo: 41 gol per Mario Pasalic dal 2018 a oggi, davanti a Milinkovic Savic (40), Calhanoglu (35) e Luis Alberto (33). Basta questo dato per fotografare l’utilità di questo giocatore difficile da incasellare: a Bergamo Gasp lo ha fatto giocare con ottimo rendimento da mediano, mezz’ala, trequartista, seconda punta, falso nueve. Duttile, specialista negli ingressi a gara in corso: questo il ritratto del 29enne croato approdato a Bergamo nel luglio 2018. Giocatore sottovalutato anche mediaticamente, ogni anno chiuso nel suo ruolo da una concorrenza difficile: prima i vari Ilicic, Gomez, Pessina, Malinovskyi. Ora Koopmeiners, Ederson, De Ketelaere. Ma alla fine Pasalic si è sempre ritagliato i suoi spazi. Quest’anno ha giocato 970 minuti, in pratica ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nessuno, tra i centrocampisti, ha segnato come lui in Italia negli ultimi cinque anni e mezzo: 41 gol per Mariodal 2018 a oggi, davanti a Milinkovic Savic (40), Calhanoglu (35) e Luis Alberto (33). Basta questo dato per fotogral’utilità di questo giocatore difficile da incasellare: a Bergamo Gasp lo ha fatto giocare con ottimo rendimento da mediano, mezz’ala, trequartista, seconda punta, falso nueve. Duttile, specialista negli ingressi a gara in corso: questo il ritratto del 29enne croato approdato a Bergamo nel luglio 2018. Giocatore sottovalutato anche mediaticamente, ogni anno chiuso nel suo ruolo da una concorrenza difficile: prima i vari Ilicic, Gomez, Pessina, Malinovskyi. Ora Koopmeiners, Ederson, De Ketelaere. Ma alla finesi è sempre ritagliato i suoi spazi. Quest’anno ha giocato 970 minuti, in pratica ...

QUI MONZA. MPalladino a San Siro studia il "tabù" Milan Negli step del Monza manca ancora la vittoria contro una big. Era lì che aveva sorpreso Palladino un anno fa. In stagione, invece, è contro le dirette rivali che i biancorossi hanno costruito la dista ... Motta esulta 'vittoria meritata, ambiente Bologna da 10' "Sono felice". Sprizza gioia Thiago Motta. Il suo Bologna inchioda la Fiorentina al Dall'Ara, mette in fila la terza vittoria in undici giorni e aggancia l'Atalanta al quarto posto: "Sono molto conten ...

