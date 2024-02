“Questa scena mette i brividi” Perla e Max in cucina | quello che viene fuori è allucinate

Questa è la fotografia dei minori tra gli 8 e i 16 anni divertirsi e mettersi in scena. Sono consapevoli dei rischi della rete e La ricerca mette in evidenza che il 94% dei minori tra gli 8 e 16

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Social controVatiero dopo la pubblicazione di un video che mostra unaripresa dalla telecamera del Grande Fratello mentre si trovava in compagnia di Massimiliano Varrese. Si è tornati a parlare i branco e bullismo durante la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in cui è stato mostrato il video girato durante la giraporta. La scorsa settimana il Grande Fratello ha deciso di regalare una giornata al ristorante ai concorrenti e al rientro Beatrice Luzzi ha svelato di essere stata attaccata da Marco Maddaloni e di esserci rimasta male perché Vittorio,che lei aveva sempre ritenuto suo amico, non l’ha difesa e anzi ha applaudito alle parole dello sportivo. Anche Alfonso Signorini ha parlato di branco e la cosa è molto chiara da un video pubblicato sui social in cui i ...