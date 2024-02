Quella manciata di centesimi che manca sempre a Nicolò Martinenghi

Cavallero - Moretta Strana partita quella vista a Moretta in un che sul prosieguo dell'azione torna in lunetta con una manciata di dell'azione torna in lunetta con una manciata di centesimi da

Era davanti ai 45 metri. Sembrava davanti ai 45 metri. Alla fine, nella finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Doha, Nicolò Martinenghi è stato anticipato al tocco dall'australiano Sam Williamson ed è arrivato secondo, medaglia d'argento con il tempo di 26"39. Un'altra medaglia d'argento dopo Quella vinta lunedì nei 100 rana, la distanza doppia. L'oro è sfumato per un battito d'ali, forse anche meno. Sette centesimi, in 26"32 ha nuotato Williamson, alla prima medaglia mondiale individuale della carriera. Ancora i centesimi. "A forza di raccattare i centesimi lasciati in giro questi anni nei 50", ha detto formichina Martinenghi dopo la gara, "diventerò milionario". Gli era già capitato. Mondiali 2023, finale 50 rana: quinto posto in 26"84, medaglia di bronzo 26"79, ...

