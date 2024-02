Quel ritiro dell’Urss dall’Afghanistan che anticipò di poco il crollo dell’impero

orfana dell'URSS e dei comunisti, si ritagliò un Support' che portò la Nato fin nei monti dell'temere un ritorno di Trump con un conseguente ritiro l'uscita degli USA dalla Nato l'adesione a quel

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb – L’Urss si ritira, ma il clima generale nel blocco dell’Est èlo della dismissione. È il 15 febbraio 1989, la peretrojka vive la sua fase più critica, con i regimi del Patto di Varsavia divisi tra chi vorrebbe perfino più liberalizzazioni (come l’Ungheria del dimissionario Janos Kadar e dell’ultimo leader comunista magiaro Károly Grósz) e chi, al contrario, insiste contro la politica debole di Michail Gorbaciov (su tutti, il leader della Ddr Erich Honecker).la stessa invasione militare non aveva portato a risultati ma anzi, a un pantano da cui l’Armata Rossa non sarebbe mai uscita. Il “Vietnam sovietico” In molti lo hanno definito il “Vietnam sovietico”. E in effetti, guardando al corso di un’occupazione durata quasi dieci anni (dal dicembre del 1979 al febbraio del 1989) non è arduo ritenere il ...