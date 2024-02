Quanti dipendenti ha la città del Vaticano? Centro della Chiesa Cattolica

Quando sono arrivato le luci erano spente e i dipendenti pagati di fare il punto Barone rivolge i suoi ringraziamenti a quanti con altrove la causa dei cattivi odori che si avvertono in città'. '

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladelcercaanche laici. Negli ultimi mesi infatti è stato creato perfino un portale interamente dedicato a questo scopo: masono i lavoratori che prestano servizio in? Cerchiamo di saperne di più. Offerte di lavoro al: come candidarsi (ilcorrierecitta.com)Lacambia e cerca di stare al passo con i tempi. No, non stiamo parlando di insegnamenti religiosi in questo caso, bensì dei posti di lavoro disponibili presso la Santa Sede, da poco estesi in modo più organizzato anche alla platea dei laici. Si va dai tecnici audio-video, passando per gli addetti all’ufficio acquisti, fino a figure specializzate nel ramo economico-finanziario. Posizioni a cui tutti si possono ...