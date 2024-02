Quanta vigliaccheria ho visto | Mara Venier | lo sfogo di Iva Zanicchi

QUESTO DENOTA TUTTA LA POCHEZZA E LA VIGLIACCHERIA DELLA POLITICA MONDO HA RISO SICURAMENTE DI NOI ED ABBIAMO PERSO CHISSA' QUANTA Il segretario leghista ha visto anche Giorgia Meloni e Giuseppe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ivanon le manda a dire. La cantante a bocce ferme dopo le ingnobili polemiche suspiega cosa è successo e bacchetta chi in queste ore ha mostrato poca solidarietà alla conduttrice di Domenica In. Come è noto nella puntata anadata in onda domenica 11 febbraio, laha letto un comunicato dell'ad Roberto Sergio per prendere le distanze in nome della Rai dalle parole di Ghali che ha accusato Israele di genocidio. "Tutta la mia solidarietà adopo le polemiche che l'hanno investita e fatta stare molto male". Una solidarietà "soprattutto femminile, concetto che a me fa ridere" e che in questi giorni è un pò mancata nei riguardi della conduttrice di Domenica In "perché c'è molta, paura a dire la propria opinione con ...