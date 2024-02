Quando l’arte dialoga con l’arte Il nuovo riscopre i grandi maestri

che prende distanze tattiche da Afd e dialoga "L'alleanza con Afd li condanna alla marginalità, E pure per Meloni: lo si vede quando si propone poi, richiede l'arte di dimostrarsi capaci di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Più di 40 disegni e sculture, tra cui diversi inediti e nuove produzioni. Opere di una tra le artiste italiane più stimolanti, che mette le sue creazioni in dialogo emotivo con alcuni capolavori della Collezione storica del MAC firmati dacome De Chirico, Dorazio, Schifano e Perilli. È quanto proporrà dal fine settimana la nuova mostra allestita dal Museo d’Arte Contemporanea di Lissone: sotto il titolo “Amami Ancora“ sabato alle 18 verrà inaugurata l’esposizione personale della 34enne di origini piacentine Alice Ronchi (nella foto). Il progetto si sviluppa su tutti e quattro i piani del MAC e si compone di oltre 70 opere (comprese quelle del MAC). Accanto a lavori nuovi e ad altri ormai storici ce ne saranno alcuni inediti e alcuni rimasti per anni nello studio dell’artista: tutti entreranno in dialogo con le tele della collezione permanente frutto dello ...