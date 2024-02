Quando il primo strip-tease arrivò sul palco grazie alla ballerina Gypsy Rose Lee

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Life&People.it Tra le scene cult del cinema italiano ce n’è una che ha fatto perdere la testa a generazioni di uomini. È il 1963 e sui grandi schermi una giovane e provocante Sophia Loren offre al mondo una lezione di seduzione destinata a diventare leggenda. Si tratta del celebre spogliarello durante il quale, sulle note di Abat-jour di Henry Wright, nel film “Ieri Oggi e Domani” di Vittorio De Sica, l’attrice, – nei panni dello squillo Mara -, incanta Marcello Mastroianni. Un’ autoreggente dopo l’altra volano via con un’eleganza che riportamente il nome dellache inventò loLee. Le più antiche forme di spogliarello Provocare spogliandosi, è questa la traduzione letterale dei termini inglesi ‘’, tradotto come ...

