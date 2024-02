Quadrotti mela e uvetta | morbidissimi e golosi | finiscono in un attimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un dolcessimo con ingredienti semplici. L’impasto è tanto morbido che si scioglie in bocca, le mele e l’lo rendono unico e dal sapore antico… In casa ne vanno matti tutti! Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 1 uovo 100 g di zucchero semolato 8 g di zucchero vanigliato 60 ml di olio di semi di girasole 125 g di yogurt 60 ml di latte 150 g di farina 10 g di lievito per dolci 1q.b. di2 cucchiai di burro fuso q.b. di marmellata a scelta (io albicocca) q.b. di zucchero a velo. Queste dosi sono perfette per una teglia rettangolare da 25×21 centimetri per lato, da cui ricavare poi i. Il ...