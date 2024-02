Qonto lancia la seconda edizione di StrongHer | il programma gratuito di business training a supporto dell' imprenditoria femminile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) - ?L'iniziativa mira a contrastare il gender gap nel mondoin Italia ?Ilprevede una serie di sessioni di formazione per le partecipanti selezionate, nel mese di maggio, focalizzate su tematiche di?La Call for Women, aperta fino al 7 aprile 2024, porterà alla selezione di massimo 40 imprenditrici e freelance che hanno giàto o stanno perre il proprioMilano, 15 febbraio 2024 -, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa, annuncia il lanciodi, ildidedicato alle donne che fanno impresa e che vogliono digitalizzare il proprio. Secondo una ricerca di Unioncamere (1), in Italia le imprese a guidasono solo il 22% del totale. Anche per questa, l'obiettivo diè supportare la partecipazionee donne nel mondo, favorendo lo sviluppo di competenze e creatività e offrendo formazione su tematiche legate al, oltre a sviluppare opportunità di networking. La Call for Women del 2024 è aperta fino al 7 aprile a fondatrici di aziende che vogliono accelerare la crescita e la digitalizzazione del proprio, startup innovative e associazioni, freelance e professioniste con partita IVA e persone che hanno indire un'attività nei prossimi 6 mesi. “L'entusiasmo con cui è stata accolta la primadici ha ulteriormente convinto di quanto queste iniziative siano necessarie e possano supportare concretamente le donne imprenditrici, anche attraverso la formazione e momenti di mentorship di alto valore”, afferma Emilia Pezzini, Brand & Communication Lead Italia di. “Anche quest'anno vogliamo fornire strumenti e opportunità di networking con l'obiettivo di continuare a sostenere l'per favorire una società più inclusiva, dinamica ed equa in Italia”.torna dopo il successoa prima, che ha registrato oltre 250 application e ha dato l'opportunità a circa 40 imprenditrici e aspiranti tali di seguire un corso intensivodi due settimane con sessioni di formazione tenute da mentor esperti e focalizzate sui temi'innovazione digitale, tra cui digital marketing, gestione finanziaria e contabile, creazione di eCommerce. Oltre alle lezioni, le imprenditrici selezionate hanno avuto l'occasione di partecipare a incontri 1-to-1 con i mentor e a un evento di networking volto a creare sinergie strategiche per far crescere il proprio, oltre a diventare parte di una community attiva che supporta le donne che fanno impresa in Italia. Per candidarsi alla Call è necessario andare sul sito.com/it/e compilare il Modulo di Candidatura entro il 7 aprile 2024. I corsi intensivi per le imprenditrici selezionate si svolgeranno tra maggio e giugno 2024. L'iniziativaha come main partner WAO, thePeriod come media partner e vede ildi numerosi partner quali 360° Capital, 4ecom, B Heroes, B4i, Digital Magics, Divergens, Faicredit, Fiscozen, Glow, GRLS, Hi! Founders, Innovup, Joinrs,tiOnline, Latuta, LifeGate Way, LVenture, MadeIT, Mammachesonno, Paradygma, SCAI Comunicazione, SheTech, Sprintaly, Startup Geeks, Talent Garden, The Ideas Lab, This,Unique, Unobravo, Ventive, Vento e Viceversa. 1) https://www.unioncamere.gov.it/osservatori-economici//rapporto-nazionale-è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 450.000 clienti.semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un contoche integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot,opera in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) con un team di oltre 1.400 talenti. Dalla sua fondazione,ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti,è oggi un player leader in Europa. Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit, Mail: press.it@.com