Purtroppo, negli ultimi decenni, alcuni motivati dal desiderio Noi siamo qui per dirvi che gli esperimenti collettivisti non sono Non dobbiamo mai dimenticare che nel 1800 circa il 95 per cento

“Purtroppo dobbiamo dirvi di Garibaldi”. La brutta notizia dal Grande Fratello: l’annuncio a concorrenti e pubblico (Di giovedì 15 febbraio 2024) Giuseppe Garibaldi, la brutta notizia durante la puntata del Grande Fratello: è Signorini a fare il punto della situazione e a raccontare come sta il ragazzo. Per chi non lo sapesse infatti, il giovane è dovuto uscire per accertamenti medici. Solo qualche giorno fa infatti, Giuseppe si è sentito male ed è stato soccorso immediatamente dagli altri inquilini della casa. Il ragazzo era stato subito portato via e visitato, ma era rientrato dopo alcuni giorni di convalescenza. >> “Dovete intervenire”. Al Grande Fratello entra il fidanzato di Anita, ma su Edoardo è già bufera. Il dettaglio Ora però Garibaldi è uscito di nuovo e sarebbe dovuto rientrare durante la diretta del 14 febbraio, poi la brutta notizia di ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) Giuseppe, ladurante la puntata del: è Signorini a fare il punto della situazione e a raccontare come sta il ragazzo. Per chi non lo sapesse infatti, il giovane è dovuto uscire per accertamenti medici. Solo qualche giorno fa infatti, Giuseppe si è sentito male ed è stato soccorso immediatamente dagli altri inquilini della casa. Il ragazzo era stato subito portato via e visitato, ma era rientrato dopo alcuni giorni di convalescenza. >> “Dovete intervenire”. Alentra il fidanzato di Anita, ma su Edoardo è già bufera. Il dettaglio Ora peròè uscito di nuovo e sarebbe dovuto rientrare durante la diretta del 14 febbraio, poi ladi ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Stroppa: «Purtroppo mancherà anche Majer» La conferenza di Stroppa alla vigilia di Lecco-Cremonese, sfida valida per la 23ª giornata: «Dobbiamo stare attenti al fattore campo» L’entusiasmo è alle stelle in casa Cremonese: derby vinto contro i ...

Video di Tendenza