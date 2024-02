Pug | il percorso prosegue

PIACENZA - Prosegue la rassegna "Verso il PUG", nell'ambito del percorso partecipato che accompagna la stesura del nuovo Piano urbanistico generale. Il prossimo appuntamento, come sempre aperto a tutti i

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ilper definire i contenuti del Pug (Piano urbanistico generale) del Circondario. I sindaci e le giunte dei dieci Comuni stanno infatti approvando in questi giorni una proroga dei tempi per presentare le osservazioni al 21 marzo (attualmente la scadenza è fissata al 20 febbraio). Tra gennaio e le prime due settimane di febbraio si sono svolti sul territorio sei incontri, di cui tre aperti ai cittadini, due agli ordini professionali e uno con le associazioni agricole, che hanno visto in totale la partecipazione di oltre 500 persone, fra cittadini, professionisti e rappresentanti del mondo agricolo. "Il nuovo Piano urbanistico generale è lo strumento che disegna il futuro del territorio per i prossimi anni e rappresenta una grande novità rispetto alla precedente strumentazione urbanistica (Psc-Rue e Poc) – ricordano dal Circondario –. ...