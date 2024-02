Psg | media francesi | Mbappé ha comunicato addio a fine stagione ad Al Khelaifi

Contenuti top media Kylian Mbapp festeggia il gol del vantaggio Dopo un primo tempo estremamente complicato, i francesi escono PSG - Real Sociedad 2 - 0: la partita minuto per minuto e le

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo quanto riferiscono i quotatiRMC Sport e L’Equipe, Kylianha definitivamente sciolto le riserve sul suo futuro. L’attaccante lascerà il Psg e lo avrebbe giàal club e al presidente Nasser Al, tenendo fede al patto di informare lui per primo della sua scelta sul futuro. Nelle prossime ore potrebbe già addirittura arrivare l’annuncio ufficiale, non è ancora chiaro quale sarà la prossima squadra del fuoriclasse francese, ma tutto porta a pensare che possa essere il Real Madrid. SportFace.

Cresce l’attesa per conoscere quale sarà il futuro Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, infatti, vedrà scadere il suo contratto col Psg il ... (sportface)

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Psg-Real Sociedad , match valido per l’ andata degli ottavi di finale di Champions League ... (sportface)

Niente Leao, il Psg scippa l’Inter: ecco il colpo in attacco Il Psg è pronto a pescare in Italia. I francesi preparano l'assalto a Marcus Thuram. Impossibile non notare la sua crescita ...

Mbappé e Barcola stendono la Real Sociedad: 2-0 per il PSG, qualificazione ai quarti più vicina Mbappé e Barcola stendono la Real Sociedad: 2-0 per il PSG, qualificazione ai quarti più vicina Gli ottavi di finale di Champions League proseguono nel loro programma. Oltre alla Lazio, di scena all’O ...

PSG-Real Sociedad, le formazioni ufficiali del match PSG Real Sociedad – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Paris Saint-Germain-Real Sociedad, match in programma alle 21:00 al Parco dei Principi e valido per l’andata degli ottavi di finale ...