/ Kylian Mbappe / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Mbappé è Il campione francese è in scadenza di contratto a giugno con il Psg. anche se Nasser Al Khelaifi non vorrebbe perdere gratis un

PSG, Mbappé non rinnova e va via a zero: scelta comunicata ad Al Khelaifi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero a fine stagione. La notizia era già nell'aria da tempo... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Kylianlascerà il Paris Saint Germain a parametroa fine stagione. La notizia era già nell'aria da tempo...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza