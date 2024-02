PS Plus | ecco i giochi gratis di febbraio 2024

Sony ha finalmente rivelato i giochi che gli abbonati a PS Plus Extra e Premium potranno scaricare nel mese di febbraio 2024, espandendo la già ricca collezione di titoli disponibili. A partire da

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dal Valhalla al bisogno di velocità, dai mondi esterni a quelli LEGO:diper gli abbonati a PSDovremo aspettare le nove di stasera per sapere se ci sono altri servizi in abbonamento in particolare di cui parlare, ma per quanto concerne PSsappiamo quali sono iper il mese di. A differenza della libreria Essential, oggi si parla del catalogo per i membri dei ranghi Extra e Premium. Le aggiunte del mese includono Need for Speed Unbound, The Outer Worlds, Tales of Arise ed Assassin’s Creed Valhalla. Sono altresì inclusi diversi titoli PS1, PS2 e PSP per il download, nonché classici PS3 tramite streaming dal cloud. Ad aggiungersi, ...