Prysmian perfeziona contratti da Amprion per 5 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)hatoper tre commesse dal valore aggregato di circa 5di euro con, uno dei principali gestori di sistemi di trasmissione europei, per due sistemi di connessione della rete offshore e il progetto in cavo terrestre Dc34. Si tratta del "maggiore pacchetto disia in termini di valore che in termini di chilometri di cavi mai assegnato a", spiega la società. Include in aggregato circa 4.400 chilometri di cavi ad alta tensione in corrente continua, di cui circa 3.400 chilometri sono cavi terrestri e 1.000 chilometri sono cavi sottomarini. Sono inclusi anche cavi di ritorno metallici dedicati. I treconrappresentano una "pietra miliare per ...