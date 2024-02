Proteste popolari contro la mobilitazione | esercito a corto di uomini e di munizioni | a Kiev monta la crisi politica

In ogni parte del mondo i movimenti popolari hanno preso consapevolezza di vivere in zone di sacrificio dove alle proteste contro le estrazioni, di petrolio, di gas e di carbone viene ribadito dalle

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Finora gli USA sono stati per l’Ucraina l’alleato principale, il maggiore finanziatore e fornitore di armi e di appoggio mediatico. Ma adesso da lato i Repubblicani trattengono l’importante pacchetto di aiuti che Zelensky attende da mesi, e dall’altro ci si mette persino il New York Times a mostrare i punti critici che rischiano di far implodere l’Ucraina. Un recente articolo spiega infatti che l’è in grave carenza die di armamenti, ma i cittadini non sono disposti ad andare al fronte: in un caso si è addirittura arrivati alle barricate per protestarela. I soldati ucraini stanno combattendo in trincee gelide e fangose, prese di mira dall’artiglieria russa, oppure prendono parte a scontri urbani nei labirinti formati da case bruciate o semidistrutte. Tra le Forze armate di ...