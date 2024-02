le proteste dei trattori: due anni di esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e una riduzione del 50% dell'imposta per quelli tra i 10 e i 15mila euro. Per gli agricoltori c'è

Proteste agricoltori, trattori tornano a Roma. Lollobrigida: "Abbiamo fatto il possibile" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Continua la protesta degli agricoltori dopo che nella notte fra martedì e mercoledì è arrivato il via libera sul taglio dell'Irpef di categoria per due anni. Roma si prepara ad accogliere due manifestazioni in centro, mentre in un’intervista a La Stampa il ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida dice: "Abbiamo fatto tutto il possibile per la categoria". In Sicilia si muovono i Forconi, con Mariano Ferro, leader storico, che annuncia per domenica una riunione a Caltanissetta con Aias e Aitras: "Pensiamo che sia il caso finalmente di dismettere le sfilate, di fare uscire i trattori dall'ovile e di cominciare un programma di sensibilizzazione per chiamare la popolazione a una serrata generale". Leggi tutta la notizia su tg24.sky (Di giovedì 15 febbraio 2024) Continua la protesta deglidopo che nella notte fra martedì e mercoledì è arrivato il via libera sul taglio dell'Irpef di categoria per due anni.si prepara ad accogliere due manifestazioni in centro, mentre in un’intervista a La Stampa il ministro per l'Agricoltura Francescodice: "tutto ilper la categoria". In Sicilia si muovono i Forconi, con Mariano Ferro, leader storico, che annuncia per domenica una riunione a Caltanissetta con Aias e Aitras: "Pensiamo che sia il caso finalmente di dismettere le sfilate, di fare uscire idall'ovile e di cominciare un programma di sensibilizzazione per chiamare la popolazione a una serrata generale".

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

I trattori non mollano, la protesta ritorna a Roma La protesta degli agricoltori non si ferma e tocca nuove tappe in attesa di tornare di nuovo a Roma. Oggi un corteo di cento mezzi ha 'invaso' il lungomare di Napoli, accolto dagli applausi dei ... Protesta agricoltori, in arrivo le prime risposte dal Governo italiano e dall’UE Il 13 febbraio è stata inoltre ufficializzata l’esenzione parziale per gli agricoltori europei per un anno (fino al 31 dicembre 2024) dalle norme della Politica Agricola Comune che li obbligano a ... Agricoltori, audizione in Regione Il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, sarà oggi a Milano, presso la sede di Regione Lombardia, per un appuntamento istituzionale con l’assessore regiona ...

Video di Tendenza