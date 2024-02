Proteste agricoltori | le voci dei manifestanti al Circo Massimo | Basta con imposizione dell' Ue

che qualche giorno fa e in ordine all'endorsement alle proteste filiere per impedire altre pratiche sleali contro gli agricoltori" Le voci non bastano ovviamente, ma c'è una contraddizione forte

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 Si è tenuta al Circo Massimo di Roma la manifestazione degli agricoltori. Tra trattori, cartelli e bandiere italiane, centinaia di persone si sono riunite sotto il palco improvvisato a bordo di un furgone per ascoltare gli interventi. "Ci rendono il lavoro impossibile, devono abbassare o il prezzo del frumento o le spese". "Siamo uniti, in Italia e in Europa, non chiediamo agevolazioni, ma chiediamo di applicare critieri e principi che valgono anche per altre aziende italiane". "Come consumatori dobbiamo poter mangiare prodotti genuini". "Le nostre aziende non ce la fanno più con le imposizioni che arrivano dall'Unione Europea". "Per i nostri prodotti vengono chiesti standard troppo alti, che non valgono sul mercato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

