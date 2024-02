insostenibili per i piccoli imprenditori o per gli agricoltori. Il Pd non dimentichi Spinelli Marco Damilano Ecco perché suggerirei opporre alla destra un processo di connessione delle proteste e

Proteste agricoltori, ecco i cartelli al Circo Massimo: "Dio moltiplicò pani e pesci non cavallette" (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 Si è tenuta al Circo Massimo di Roma la manifestazione degli agricoltori. Tra trattori, cartelli e bandiere italiane, centinaia di persone si sono riunite sotto il palco improvvisato a bordo di un furgone per ascoltare gli interventi. Molti i cartelli esposti: "Il nostro lavoro non è un hobby", "Dio moltiplicò pani e pesci, non cavallette", "Il grano è l'oro italiano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 Si è tenuta aldi Roma la manifestazione degli. Tra trattori,e bandiere italiane, centinaia di persone si sono riunite sotto il palco improvvisato a bordo di un furgone per ascoltare gli interventi. Molti iesposti: "Il nostro lavoro non è un hobby", "Dio, non", "Il grano è l'oro italiano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza