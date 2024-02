Proteste agricoltori | cortei trattori a Roma Lollobrigida | Abbiamo fatto il possibile

Per diverse ore, nel frattempo, agricoltori e allevatori hanno Sempre a causa delle proteste, la prima tappa della 'Vuelta' Valladolid e Castellón sono in corso cortei di trattori. In Catalogna,

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Continua la protesta deglidopo che nella notte fra martedì e mercoledì è arrivato il via libera sul taglio dell'Irpef di categoria per due anni.accoglie due manifestazioni in centro, mentre in un’intervista a La Stampa il ministro per l'Agricoltura Francescodice: "tutto ilper la categoria". In Sicilia si muovono i Forconi, con Mariano Ferro, leader storico, che annuncia per domenica una riunione a Caltanissetta con Aias e Aitras: "Pensiamo che sia il caso finalmente di dismettere le sfilate, di fare uscire idall'ovile e di cominciare un programma di sensibilizzazione per chiamare la popolazione a una serrata generale".