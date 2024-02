ha in generale meno diritti e margini di manovra di chi protesta le più alte nella storia del paese per manifestazioni non 'Trattori, negazionisti, populisti: il fronte anti - ambientalista di cui

Protesta trattori, la storia dell’agricoltore biologico: “Non partecipo. Non uso pesticidi. Il Green deal? È fin troppo blando” (Di giovedì 15 febbraio 2024) “No, non partecipo alla manifestazione dei trattori. Assieme ad altri amici contadini, devo occuparmi dell’organizzazione di un altro evento”. Risponde secco Marco Loconte, ieri informatico, oggi contadino. “Non ho deciso di cambiare vita per dedicarmi ad un’agricoltura convenzionale che inquina: il mio obiettivo è produrre cibo che sia sano per noi e per l’ambiente. Purtroppo tra i tanti manifestanti vedo più impresari agricoli che contadini. Il mondo agricolo è variegato, molto più delle associazioni di categoria che pretendono di rappresentarlo ai tavoli istituzionali”. E, riguardo al “Green deal”, oggetto delle proteste di questi giorni, la sua opinione è altrettanto chiara: “Hanno ragione i manifestanti a dire che è sbagliato. Ma nel senso che è fin troppo ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) “No, nonalla manifestazione dei. Assieme ad altri amici contadini, devo occuparmi dell’organizzazione di un altro evento”. Risponde secco Marco Loconte, ieri informatico, oggi contadino. “Non ho deciso di cambiare vita per dedicarmi ad un’agricoltura convenzionale che inquina: il mio obiettivo è produrre cibo che sia sano per noi e per l’ambiente. Purtra i tanti manifestanti vedo più impresari agricoli che contadini. Il mondo agricolo è variegato, molto più delle associazioni di categoria che pretendono di rappresentarlo ai tavoli istituzionali”. E, riguardo al “”, oggetto delle proteste di questi giorni, la sua opinione è altrettanto chiara: “Hanno ragione i manifestanti a dire che è sbagliato. Ma nel senso che è fin...

