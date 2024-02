Protesta trattori a Roma | 20mila persone attese al circo Massimo | “Agricoltori maltrattati | difendiamo Made in Italy” - VIDEO

Roma, 15 feb. La protesta dei trattori? La maggioranza e' divisa su tutto, litigano sui trattori e cercano di accusarsi a vicenda per le nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura. Litigano sul

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quest'oggisarà teatro di diverse manifestazioni del 'Cratraditi', che si terranno ale di Altragricoltura e Popolo Produttivo in piazza del Campidoglio. Qualcuno è andato anche davanti al Colosseo per far valere la propria voce. Gliarrivano da tutta Ital