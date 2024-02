Protesta trattori | 150 a Tortona | tra manifestanti Ornella Muti

cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie La protesta degli agricoltori arriva a Pordenone: 150 trattori

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quasi 150sfilano questa mattina a(Alessandria) nell'ambito delladegli agricoltori. Alcuni sono arrivati dalla vicina Voghera (Pavia). Tra ianche l'attricee la figlia Naike Rivelli, imprenditrici agricole. "Abbiamo iniziato i presidi tre settimane fa in Calabria, dove abbiamo un grande orto. Dal sud siamo salite a Sanremo e oggi in Piemonte dove viviamo anche noi. E' importantissimo - spiegano - lottare tutti insieme. Non c'è cosa più importante dell'unione. Ci abbiamo messo la faccia, nonostante i sacrifici di correre qua e là".