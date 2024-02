ha detto Sinner , in vista del secondo turno. Massima cautela e Ma dove seguire in diretta il prossimo incontro di Sinner? Oltre è in campo a Rotterdam (cemento indoor) come testa di serie numero

Prossimo turno Serie A 2023/2024 (Di giovedì 15 febbraio 2024) : date e partite in programma La Serie A 2023/2024 sta per vivere la sua 25ª giornata, che si giocherà da venerdì 16 febbraio a domenica 18 febbraio 2024. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2023/2024, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 25ª Giornata (16 febbraio-18 febbraio 2024) Venerdì 16 febbraio Ore 19.00, TORINO-LECCE (DAZN)Ore 21.00, INTER-SALERNITANA (DAZN/SKY) Sabato 17 febbraio Ore 15.00, NAPOLI-GENOA (DAZN)Ore 18.00, VERONA-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-SASSUOLO (DAZN/SKY) Domenica 18 febbraio Ore 12.30, LAZIO-BOLOGNA (DAZN/SKY)Ore 15.00, EMPOLI-FIORENTINA (DAZN)Ore 15.00, ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) : date e partite in programma Lasta per vivere la sua 25ª giornata, che si giocherà da venerdì 16 febbraio a domenica 18 febbraio. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 25ª Giornata (16 febbraio-18 febbraio) Venerdì 16 febbraio Ore 19.00, TORINO-LECCE (DAZN)Ore 21.00, INTER-SALERNITANA (DAZN/SKY) Sabato 17 febbraio Ore 15.00, NAPOLI-GENOA (DAZN)Ore 18.00, VERONA-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-SASSUOLO (DAZN/SKY) Domenica 18 febbraio Ore 12.30, LAZIO-BOLOGNA (DAZN/SKY)Ore 15.00, EMPOLI-FIORENTINA (DAZN)Ore 15.00, ...

