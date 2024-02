la penna fra le dita, quasi intuisse che la scrittura sarebbe stata un modo per uscire dal pantano. rassicurandolo che non lo avrebbero arrestato. Si fidò di quella donna e venne premiato. In classe

Prof arrestato per molestie su studentesse a Torino: “Equivoco, sono del Sud e ho carattere espansivo” (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Si è dichiarato Profondamente dispiaciuto, il modo di fare era finalizzato unicamente a creare una squadra di lavoro affiatata" ha dichiarato l'avvocato dell'ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale dell'università di Torino. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Si è dichiaratoondamente dispiaciuto, il modo di fare era finalizzato unicamente a creare una squadra di lavoro affiatata" ha dichiarato l'avvocato dell'ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale dell'università di

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza