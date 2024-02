Produzione fonderie italiane -12% nel quarto trimestre 2023

Nel quarto trimestre dell'anno scorso la produzione delle fonderie italiane ha fatto segnare una crescita congiunturale del 3,3% rispetto ai tre mesi precedenti ma si è confermata, per il terzo trimestre consecutivo, in calo rispetto allo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Neldell'anno scorso ladelleha fatto segnare una crescita congiunturale del 3,3% rispetto ai tre mesi precedenti ma si è confermata, per il terzoconsecutivo, in calo rispetto allo stesso periodo del 2022: il dato finale del periodo ottobre-dicembreè in flessione del 12,2% rispetto alcorrispondente del 2022. Sono dati dell'indagine congiunturale del centro studi di Assofond, l'associazione di Confindustria che rappresenta le. La crescita congiunturale "è dovuta principalmente al maggior numero di giorni lavorati rispetto alprecedente, che includeva il mese di agosto, periodo nel quale si concentrano ...