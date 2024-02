ma si riconosce anche che non era socio occulto della Ifil. La Procura aveva chiesto per il deputato due anni e due mesi di reclusione. Con Piero De Luca sono stati assolti perchè il fatto non

Processo Ifil, Piero De Luca assolto perché “il fatto non costituisce reato” (Di giovedì 15 febbraio 2024) assolto perché “il fatto non costituisce reato”. Questa la sentenza del Tribunale di Salerno per il deputato Piero De Luca per cui la procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo nell’ambito del Processo sul fallimento della Ifil srl. Secondo la ricostruzione della procura, l’onorevole Piero De Luca, nel 2011, avrebbe approfittato dell’amicizia di un amministratore di fatto della società per l’acquisto di biglietti di viaggio. Gli inquirenti gli avevano contestato il reato di bancarotta impropria in concorso. “Sono particolarmente soddisfatto della assoluzione dell’on. Piero De Luca – commenta l’avvocato ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024)“ilnon”. Questa la sentenza del Tribunale di Salerno per il deputatoDeper cui la procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo nell’ambito delsul fallimento dellasrl. Secondo la ricostruzione della procura, l’onorevoleDe, nel 2011, avrebbe approfittato dell’amicizia di un amministratore didella società per l’acquisto di biglietti di viaggio. Gli inquirenti gli avevano contestato ildi bancarotta impropria in concorso. “Sono particolarmente soddisdella assoluzione dell’on.De– commenta l’avvocato ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza