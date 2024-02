Processo Ciro Grillo | la testimonianza di Silvia | “Mi teneva la testa e la portava verso il suo pene”

'C'erano tutti e quattro, sentivo le loro mani ovunque' Emergono nuovi dettagli sul caso del presunto stupro di gruppo di cui sono accusati Ciro Grillo e i suoi tre amici . Durante il processo a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuovi colpi di scena durante ilche si sta svolgendo a Tempio Pausania, in Sardegna, controe tre suoi amici, accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza norvegese, avvenuto il 17 luglio del 2019. Emergono infatti nuovi dettagli delladi, nome di fantasia della presunta vittima. E sono parole che mettono i brividi.Leggi anche:, la presunta vittima dello stupro: “Non sentivo più il mio corpo, ho tentato il suicidio” La versione di: “Cosa mi hanno fatto” “Mi sentivo che con la… cioè che continuavo a perdere l’equilibrio. Non sentivo il mio corpo. – raccontaai magistrati – Non sentivo le gambe, non avevo più forza di alzarmi e ...