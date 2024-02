Probabili formazioni Milan-Rennes | per Pioli c’è un ritorno in difesa

Arbitro: Dabanovic (Mon) Assistenti: Todorovic - Jovanovic IV Ufficiale: Boskovic VAR: Kajtazovic - Borosak Probabili Formazioni Milan - Rennes Pioli inizia a recuperare i pezzi: per la sfida contro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Stasera alle 21.00 andrà in scena la sfida di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League traStasera alle 21.00 andrà in scena la sfida di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League tra. Ecco ledelle sue squadre.(4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore:.A disposizione: Sportiello, Nava, Nsiala, Thiaw, Bartesaghi, Adli, Terracciani, Bennacer, Eletu, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria, Mirante, Chukwueze. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tomori, Musah.(4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffet, Borigeaud, ...

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si contendono il quarto posto per entrare ... (sport.periodicodaily)

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I calabresi per rimanere in zona playoff, gli altoatesini ... (sport.periodicodaily)

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I blucerchiati per evitare di farsi risucchiare nella zona ... (sport.periodicodaily)

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Lagunari all’assalto del secondo posto, emiliani per ... (sport.periodicodaily)

Stasera alle 18.45 andrà in scena la sfida di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma Stasera alle 18.45 ... (calcionews24)

Pronostico Inter-Salernitana, scommesse, risultato esatto e previsione Pronostico Inter-Salernitana, scommesse, risultato esatto e previsione per questo anticipo di Serie A in programma venerdì 16 febbraio 2024.

Empoli-Fiorentina: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Svilar in porta, ballottaggio tra Bove e Cristante La Roma alle 18.45 affronterà il Feyenoord al de Kuip per l’andata dei playoff di Europa League. Come annunciato in conferenza stampa da De Rossi ci sarà qualche cambio rispetto all’ultima partita. Co ...