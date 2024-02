Priscilla | ecco il trailer ufficiale italiano del film biografico di Sofia Coppola

Ecco le foto dell'evento A cura di Vittoria Romagnuolo Buona Roma 2023 Al centro di questa storia che dalle immagini del trailer stagione si è messo in evidenza col ruolo di Elvis in Priscilla di

San Faustino: ecco chi sono i "single del cuore" e perché, sul lungo periodo, vivono meglio di chi ha scelto una vita di coppia Bella DePaulo è la principale esperta americana sulla vita da single ed è appena tornata in libreria con un libro che fotografa un cambiamento ...

“Ho sparato alla sorella di Desyrée per non farla soffrire”. Così il finanziere omicida durante l’interrogatorio «Lei era ormai fuggita, allora sono tornato in casa e ho esploso ancora due colpi a Renèe. Non era ancora morta, non volevo farla soffrire». Così Christian Sodano ai poliziotti durante un lungo ...

Dalla carne coltivata al cibo ibrido: ecco le cellule di manzo nei chicchi di riso La nuova frontiera dell'alimentazione alternativa presentata sulla rivista Matter dagli scienziati coreani: "Nutriente, saporito e accessibile" ...