Le figlie gemelle di Matilde Brandi hanno fatto la loro prima Qui in Italia non ha senso perché prendiamo gli stessi voti, ma in Carlo torna a farsi vedere dopo l'annuncio della malattia e rompe

Prima rompe i voti per amore di una donna, ora l’ex prete annuncia: “Mi candido a sindaco” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Antonio Romano, ex sacerdote di Chiusano San Domenico, ha annunciato che si candiderà a sindaco della cittadina in provincia di Avellino. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) Antonio Romano, ex sacerdote di Chiusano San Domenico, hato che si candiderà a sindaco della cittadina in provincia di Avellino.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza