Presentate al Coni le attività dell’anno olimpico Fise | crescita verso i Giochi | da migliorare i risultati sportivi

operato tra le proposte progettuali successivamente presentate. A e custodia negli orari di apertura della medesima per le attività 94 d.lvo 31/2023; Iscrizione al Registro Nazionale del CONI e/o

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si presenta con le cifre alla mano, la Federazione italiana sport equestri, alla conferenza d’inizio di quest’anno. E a parlarne, ieri a Roma, nella Sala Presidenti del, è stato lo stesso numero uno della, Marco Di Paola, affiancato dal segretario generale Perillo, dal direttore sportivo Girardi e dal direttore dei Pratoni del Vivaro, Cianfanelli. "Abbiamo chiuso – ha spiegato Di Paola – il piano di risanamento con due anni di anticipo, diventando la terza Federazione, fra le 48 del, per capacità di autofinanziamento e la settima per tesserati, ben 140 mila". Sul piano sportivo, alle Olimpiadi l’Italia parteciperà con la squadra di completo "anche se i singoli cavalieri debbono ancora ultimare la propria qualifica in almeno una competizione a “quattro stelle“", ha specificato Girardi. Un ...