Presa a calci e pugni in strada dal compagno nel giorno di San Valentino | salvata da un passante

Ha salvato una donna che veniva presa a calci e pugni da un uomo. Il tutto su un marciapiede di una strada trafficata, via Taurianello a Eboli. Carmine, 35 anni di Sicignano degli Alburni ha raccontato in diretta a Radio Alfa quando

Milano. 12 febbraio 2024 – “È Ibra? No, non è Ibra”. “Sì, sì, è lui”. Le voci meravigliate dei bambini attirano l’attenzione dei genitori: in ... (ilgiorno)

La Premier League rimane irraggiungibile per tutti a livello di fatturati, stadi e diritti tv internazionali e domestici, ma per la prima volta dal ... (panorama)

È già tempo di Napoli - Barcellona : la sfida a distanza è iniziata prima di quella in campo in programma mercoledì prossimo. Mercoledì 21 febbraio, ... (spazionapoli)

Oceania 2, la nuova foto sembra presa da Avatar: svelata trama e data d'uscita italiana Guardate la nuova foto ufficiale di Oceania 2, sequel di Oceania annunciato a sorpresa in questi giorni dalla Disney e già in uscita a novembre 2024.

Real Sociedad, imanol se la prende con traoré: "Perchè non è in ospedale" La Real Sociedad è uscita sconfitta per 2-0 dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain, un risultato che complica non poco la ...

Calcio Serie C, Potenza-Avellino finisce 2-2 Si parte e i rossoblù trovano subito il gol: al 3' va a segno Candellori, a conclusione di un'azione in contropiede. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in ...