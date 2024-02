essere cristiani e proprio per questo accanto alla preghiera, all' all'ascolto della Parola e alla frequentazione dell'Eucarestia In tutte le Messe di questa domenica (compreso il sabato sera)

Preghiera della sera 15 Febbraio 2024: “Donami la Tua protezione” (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Donami la Tua protezione”. È la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi tutta la notizia su lalucedimaria (Di giovedì 15 febbraio 2024) “la Tua”. È lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

La diocesi di Arezzo, Corona e Sansepolcro in festa per la Madonna del Conforto Grande festa ad Arezzo per la solennità della Madonna del Conforto, caratterizzata da una processione ininterrotta di migliaia di fedeli che sin dalle prime ore ... Arezzo, diocesi in festa per la Madonna del Conforto Grande festa ad Arezzo per la solennità della Madonna del Conforto, caratterizzata da una processione ininterrotta di migliaia di fedeli che sin dalle prime ore del mattino e alla tarda notte hanno af ... Cisterna, lutto cittadino e fiaccolata per Nicoletta e Renée. Christian Sodano, interrogatorio in carcere Messaggi, fiori e palloncini davanti all’agenzia immobiliare dove lavorava Nicoletta Zomparelli. Anche il liceo artistico di Latina frequentato da Renée ricorda madre e figlia: «La violenza è la ragi ...

Video di Tendenza