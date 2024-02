Preghiera del mattino del 15 Febbraio 2024 | “Rinnova il mio essere”

Il podcast sarà disponibile dalle 6 del mattino su presenterà un dialogo (disponibile in video dalle 20 del giovedì sera), Infine, sono diversi gli appuntamenti di preghiera, meditazione e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il miracolo della Madonna del Conforto: 15 febbraio 1796 L'immagine, di terracotta, raffigurante la Madonna di Provenzano, appesa al muro di una cantina, si illuminò a seguito delle preghiere di alcuni fedeli ...

Cattedrale, è il giorno della festa. Migliaia alla Madonna del Conforto Nella frase disegnata col pennarello rosso su un cartoncino bianco infilato in un vaso di orchidee bianche, c’è la preghiera e il ricordo, c’è il dolore di una perdita e la speranza. Un’invocazione ...

Beato Nicola Paglia, iniziato il Triduo. Il programma dal 15 al 17 febbraio Fu Monsignor Luigi Martella a riportare la festa in onore del Beato Nicola Paglia al 16 febbraio, una solennità molto sentita in città per il frate domenicano nato a Giovinazzo nel 1197, con ogni prob ...