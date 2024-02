Porta Capuana | sorpresi con dosi di cocaina | arrestati

NAPOLI. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato una coppia seduta su una panchina, alla quale si sono avvicinati diversi soggetti che, dopo aver consegnato denaro all'uomo hanno ricevuto qualcosa in cambio dalla donna. Gli

(Di giovedì 15 febbraio 2024)condi, arrestate due persone. Si tratta di un 34enne e di una 41enne, entrambi con precedenti Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a, hanno notato una coppia seduta su una panchina, alla quale si sono avvicinati diversi soggetti che, dopo aver consegnato denaro all’uomo hanno ricevuto qualcosa in cambio dalla donna. Gli operatori, consapevoli di trovarsi dinnanzi alla consumazione di un reato, sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi i soggetti che erano in possesso rispettivamente di 4 e 12die di 130 euro; mentre l’ acquirente è stato sorpreso con un ...