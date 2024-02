Pooh | “Un tour per celebrare la nostra musica in luoghi che sono un vero spettacolo”

da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre " dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 15 febbraio 2024) MILANO – Istati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, la band ha presentato in diretta in radiovisione gli eventi live “– AMICI X SEMPRE Estate 2024”, oltre 20 spettacoli nelle location più suggestive d’Italia. RTL 102.5 è la radio ufficiale del. “Questoè concepito per esplorare ipiù incantevoli d’Italia, tra cui le Terme di Caracalla a Roma e Piazza San Marco a Venezia. Abbiamo suonato in tutto il mondo e ora vogliamo dedicare questanée alla bellezza del nostro Paese”. Dopo il successo del lorodel 2023, “– AMICI X SEMPRE Estate 2024”, sarà une proprio viaggio nella grande bellezza italiana. “Lo ...