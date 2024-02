Approvata la relazione che aggiorna il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Un 'opera che 'porterà lavoro, sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture e di lavoro, ma in tutta Italia', sottolinea il vicepremier e

Ponte sullo Stretto di Messina, primo ok al progetto aggiornato. Ecco come sarà (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – La società Stretto di Messina ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo del Ponte. Lo ha comunicato la società stessa in una nota, e lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Question Time al Senato. Il via libera del Cda arriva dopo “un articolato sistema di verifiche posto in essere dalla Stretto di Messina”, con il coinvolgimento “della Parsons Transportation Group in qualità di Project Management Consultant” e un “Expert Panel composto da quattro massimi rappresentanti nelle discipline di aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente”. Si sottolinea il parere favorevole del Comitato Scientifico come richiesto dal Decreto-legge legge n.35, un “Organo autonomo e indipendente ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – La societàdiha approvato la relazione di aggiornamento aldefinitivo del. Lo ha comunicato la società stessa in una nota, e lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Question Time al Senato. Il via libera del Cda arriva dopo “un articolato sistema di verifiche posto in essere dalladi”, con il coinvolgimento “della Parsons Transportation Group in qualità di Project Management Consultant” e un “Expert Panel composto da quattro massimi rappresentanti nelle discipline di aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente”. Si sottolinea il parere favorevole del Comitato Scientificorichiesto dal Decreto-legge legge n.35, un “Organo autonomo e indipendente ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza