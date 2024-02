Ponte sullo Stretto di Messina | “inizio lavori nell’estate 2024”

Annunziata, Europa) che, unite alle stazioni di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina daranno concretezza al sistema metropolitano interregionale dell'area dello Stretto.

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) –di, "la fase realizzativa sarà avviata nell'estate del". La societàdiindica le prossime tappe dei, ipotizzando l'apertura "al traffico stradale e ferroviario per il 2032". ''Ildiporterà lavoro, sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture