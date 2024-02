Ponte sullo Stretto | costo e inizio lavori | progetto aggiornato

Il Consiglio di Amministrazione della societa' Stretto di Messina ha approvato la Relazione del Progettista di aggiornamento al Progetto Definitivo del 2011 relativo al Ponte sullo stretto di Messina,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si legge in giro che ildelha ricevuto il suo via libera, ma le cose non stanno esattamente così. Ci sarà ancora da aspettare un bel po’ e, fino alla posa della famosa prima pietra, ma anche della seconda e terza, non si avrà certezza al 100% dello svolgimento dei. Si può dire, però, che la fase 1 è ormai alle spalle, il che è di certo un traguardo notevole, considerando tutti i rinvii e cancellazioni di questo sogno da campagna elettorale di Silvio Berlusconi. Importante la riunione di quest’oggi, 15 febbraio, iniziata alle ore 11 del mattino. Al termine della stessa il Consiglio di amministrazione della Societàdi Messina ha approvato l’aggiornamento. Abbiamo dunque undefinitivo di questa opera gigantesca che, ...