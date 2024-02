Pogba | l’agente | «Potrebbe giocare anche domani | non ha mai smesso di allenarsi»

Mg Torino 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Bologna / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Paul Pogba L'agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha rilasciato alcune

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 febbraio 2024)di PaulRafaela Pimenta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio in merito al suo assistito, squalificato per doping: «Lui è sempre pronto per qualsiasi situazione. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Ma non è che va avanti in una maniera irresponsabile, fa finta che non ci sia niente… No. Va avanti in quale senso: mi devo preparare? Mi devo allenare? Deve essere pronto? Io a volte apposta gli dico: ‘Facciamo un’altra cosa’? Lui si arrabbia da matti, ma io lo faccio apposta perché voglio essere sicura che mentalmente ci stia. Mi fa: ‘Rafa! Non hai capito? Io ho tanto da fare, devo, devo vincere, devo finire certi percorsi’. Lui ci tiene e devo dire che se lui dovesse, entrerebbe in campo e giocherebbe. E questo va benissimo. Ovviamente ...