Pochi nidi a prezzi folli Così le destre affossano le famiglie

nei nidi privati, caratterizzati da fasce orarie maggiormente adattabili alle esigenze. Ma la retta media sale drasticamente: 640 euro al mese, con un picco di 800 euro mensili a Milano. Troppo pochi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) E meno male che a dicembre dello scorso anno la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, dichiarasse che “la fine di una lunga stagione di indifferenza nei confronti della famiglia e della natalità e la promozione di un ambiente normativo e culturale favorevole e accogliente nei confronti dei genitori sono state fin dal primo giorno una nostra priorità”. Peccato che report e statistiche ci dicono tutto il contrario, ovvero che il governo nulla sta facendo per contrastare l’inverno demografico e per andare incontro a tutte quelle coppie che vorrebbero metter su famiglia. Dall’ultima indagine di Altroconsumo emerge che gli asili nido in Italia sonoe le rette salatissime Dall’ultima indagine di Altroconsumo emerge che gli asili nido in Italia sonoe le rette salatissime e, se non si ha la fortuna di avere dei nonni ai quali affidarsi, le ...