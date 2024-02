PlayStation Plus | I Giochi di Febbraio 2024 per gli abbonati Extra e Premium

una selezione di giochi che hanno fatto la storia delle console PlayStation, ora disponibili per i nuovi e vecchi fan. Sony ha inoltre annunciato i titoli di PS Plus Essential per febbraio 2024, tra

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo iper glidi Gennaio, è il turno di quelli di. Sony tramite un post pubblicato su X, ha svelato iriservati aglidel servizio per uno dei due piani, scopriamoli insieme.– Gamerbrain.netI nuoviPSNeed for Speed Unbound (PS5): adrenalina e sfide su quattro ruote in un’ambientazione urbana ricca di stile. The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition (PS5): un RPG spaziale con una narrativa avvincente e scelte morali cruciali. Tales of Arise (PS4, PS5): un JRPG epico con un combattimento ...

(Adnkronos) – Sony ha annunciato che i giochi di PlayStation Plus per gennaio 2024 saranno A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Sony ha annunciato che i giochi di PlayStation Plus per gennaio 2024 saranno A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the ... ()

Sony ha annunciato la lineup di Giochi per PlayStation Plus di Gennaio 2024 e c’è molto di cui essere entusiasti. A partire dal 16 Gennaio , i ... (gamerbrain)

Come accade spesso, anche la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone 2 ha il suo Bundle esclusivo, riservato a tutti gli abbonati ... ()

PlayStation Plus: il nuovo DLC gratis è per Call of Duty Warzone e MW3 Sul PlayStation Store è arrivato un nuovo bonus gratis per Call of Duty, riscattabile da tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra e Premium: I giochi di fine Febbraio 2024 Sony ha svelato la line-up di febbraio per i tier Extra e Premium di PlayStation Plus. A partire dal 20 febbraio, gli abbonati avranno accesso a una selezione di titoli davvero ...

Il catalogo giochi gratis di febbraio di PlayStation Plus ne ha un po' per tutti Assassin's Creed Valhalla e Need for Speed Unbound sono nel catalogo giochi gratis di febbraio di PlayStation Plus Premium e Extra.